Здійснено це завдяки скороченню бронювання для потреб залізничників. За результатами дата-аналітики, в одному з поїздів бронювання взагалі скасовано — заброньовані місця не використовувалися. У дев’яти потягах кількість заброньованих місць скоротили вдвічі, а в трьох — на чверть, повідомляє пресслужба УЗ. Раніше місця, які залишалися для робочих поїздок і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням потяга. Та часто-густо їх не встигали купувати, а залізниця втрачала прибуток.

«Після аналізу напрямків і заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких броней, щоб дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на поїзди заздалегідь. Майже 3000 квитків — це невеликий відсоток порівняно з тією кількістю, що Укрзалізниця продає щомісячно. Але пасажири рейсів № 738 Київ — Запоріжжя, № 7/8 Київ — Чернівці, № 82 Новоолексіївка — Харків та ще десяти точно відчують цю зміну», — коментує керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.