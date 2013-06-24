Укрзалізниця доєдналась як транспортний партнер до проєкту Power of People, запущеного під патронатом Олени Зеленської. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У рамках проєкту 100 волонтерів, парамедиків та залізничників з усієї країни вирушили з України до Швеції, щоб відновитись та обмінятись досвідом зі шведськими колегами.

Провідні спеціалісти, залучені організаторами програми: психологи, інструктори, медики та історики — впродовж тижня створюватимуть умови для фізичного та морального відновлення тих, хто від початку повномасштабного вторгнення росії до України продовжував стійко працювати кожен на своєму фронті.

Раді долучатись до проєктів, які роблять життя тих, хто щодня віддано працює на нашу перемогу, кращим!