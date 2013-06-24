Укрзалізниця з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі. Також компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, з 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше — 6 тис. пасажирів. У той же час у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів.

Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі Укрзалізниця пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України подовжила можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України.

Після завершення бойових дій Укрзалізниця організує маршрути для повернення українців до своїх домівок.

Нагадаємо, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд своїми поїздами. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.