Укрзалізниця готова забезпечити людей теплом і всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних ситуацій. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Підготовку до зими ми розпочали ще влітку. Насамперед ми забезпечили безперебійне електропостачання та повну автономність наших вокзалів. Для повної незалежності від централізованого теплопостачання ми виготовили на власних потужностях 10 тисяч пічок для обігріву та заготовили необхідний обсяг дров. Усе це дозволило нам підготувати до розгортання на всіх 92 залізничних вокзалах «Пунктів незламності». А 16 найбільших з них у разі необхідності протягом години зможуть перетворитися на справжні «Фортеці незламності», — розповів Олександр Камишін.

На території «Фортець незламності», крім того щоб зігрітися, люди зможуть зарядити свої гаджети та скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. За потреби у більшості «Фортець» можуть бути додатково розгорнуті дитячі зони та місця для надання першої медичної допомоги, створені у співпраці з «Лікарями без кордонів». До того ж друзі та партнери з World Central Kitchen готові забезпечити людей харчуванням та гарячими напоями.

Для підготовки до зими Укрзалізниця підключила низку міжнародних партнерів. Велика частина ініціатив профінансована Фондом Говарда Бафета, 35 генераторів та 50 дефібриляторів для вокзалів компанії надало Товариство Червоного Хреста України, 1200 базових аптечок та 200 професійних медичних рюкзаків надав White Stork. До створення «Фортець незламності» також підключалися UNICEF та Nova Ukraine. Також сьогодні у присутності посла США Бріджит Брінк Укрзалізниця отримала у якості допомоги від USAID та МOM 22,5 тис. термоковдр, які зігріють українців на вокзалах і в поїздах у разі блекауту чи інших позаштатних ситуацій.

«Ми вже отримали перший реальний досвід у Херсоні, де минулого тижня за годину змогли з партнерами розгорнути на вокзалі першу «Фортецю незламності», а також на Центральному вокзалі Києва, який після ворожих обстрілів тимчасово прихистив сотні пасажирів затриманих рейсів. Я щиро дякую народу, уряду та послу США Бріджит Брінк за підтримку та допомогу Україні. Дякую нашим партнерам з WCK, MSF, White Stork, Unicef та Товариству Червоного Хреста України за те, що завжди поруч. Окремо Фонду Говарда Баффета та особисто його засновнику за те, що з першого дня підтримували цей проєкт своїм досвідом та фінансуванням. Для нас це дуже цінно та важливо», — додав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.