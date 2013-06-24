Через ремонтні роботи на угорській залізниці у період з 15 по 17 серпня буде тимчасово скасовано такі рейси:

№32526 та №32518 Захонь — Чоп (відправлення о 18:37 та 20:41 відповідно);

№32523 та №32511 Чоп — Захонь (відправлення о 20:25 та 22:29 відповідно).

Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзди на Будапешт і Відень, а також інші рейси у сполученні Чоп — Захонь курсуватимуть у ці ж дати без змін.

Раніше повідомлялося, що з 5 серпня Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №55/56 сполученням Київ — Ясіня.