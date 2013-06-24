У зв’язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2 зазнає тимчасових змін розклад руху регіонального поїзда № 702/701, що курсує у сполученні Львів – Чернівці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, 28 квітня поїзд не курсуватиме у сполученні Львів – Чернівці, а 29 квітня поїзд не курсуватиме у сполученні Чернівці – Львів. А 29 квітня у сполученні Львів – Чернівці та 30 квітня у сполученні Чернівці – Львів поїзд № 702/701 курсуватиме за звичним графіком.

Крім того, у зв'язку з продовженням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін маршрут руху регіонального поїзда № 816/815, що курсує у сполученні Львів – Чернівці: 27 та 29 квітня поїзд курсуватиме лише до станції Коломия та зворотно.

Просимо пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.