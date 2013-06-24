На період дії подовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та зворотно. А в Одесі протягом дії комендантської години з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Звертаємо увагу пасажирів, що на період дії комендантської години вхід та вихід із залізничного вокзалу Запоріжжя з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами. Посадка в поїзди далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години.

Також протягом дії комендантської години в Одесі буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.