АТ «Укрзалізниця» у січні 2022 року, за оперативними даними, перевезло 26,1 млн тонн вантажів, а вантажообіг за звітний період склав 15,8 млрд т-км. Ці показники стали рекордними за останні чотири роки. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Тонна вантажу – це основа роботи нашої компанії. Боремося за неї кожного дня», — прокоментував січневі показники голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Так, показник вантажоперевезень у січні 2022 року на 18,2% більше січня 2021 року, на 9,2% більше січня 2020 року та на 6,4% більше січня 2019 року. Січневий вантажообіг поточного року більше січня 2021 року на 31,8%, січня 2020 року – на 21,7%, січня 2019 року – на 6,1%.

Крім того, ще одним рекордним показником за останні п’ять років стало січневе середньодобове навантаження вантажів, що склало 694 тис. тонн. Цей показник на 15% більше січня 2021 року, на 5% більше січня 2020 року, на 6% більше січня 2019 року та незначно більше показника січня 2018 року.

Нагадаємо, що Укрзалізниця за підсумками січня-грудня 2021 року вийшла на показник середньодобового навантаження вантажів у 727,6 тис. тонн, що на 2,1% більше, ніж за 2020 рік та на 1,4% більше доепідемічного 2019 року. Крім того, у січні-грудні 2021 року було перевезено 314,3 млн тонн, що на 3% більше, ніж за 2020 рік. Перевезення у внутрішньому сполученні склали 149,8 млн тонн, на експорт – 112,4 млн тонн, імпорт – 40,6 млн тонн та транзит – 11,5 млн тонн.