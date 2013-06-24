Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Хреста України 35 генераторів для безперебійної роботи залізничних вокзалів України в умовах повномасштабної війни росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Впевнено входимо до зими, бо наші партнери роблять все, щоб вокзали залишались точкою, куди люди можуть прийти і гарантовано отримати послуги. Запускаємо програму енергонезалежності вокзалів разом з Товариством Червоного Хреста України. Це не просто крок назустріч Укрзалізниці, це крок назустріч всім пасажирам. На вокзалах розгоратимуться точки, де можна буде отримати чай, каву, погрітися, і ці генератори дозволять зробити вокзали незалежними від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України. Дякую Червоному Хресту України за співробітництво», — зазначив член правління Укрзалізниці, голова пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

Генератори працюватимуть на вокзалах Укрзалізниці в Запоріжжі (2 вокзали), Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (2 вокзали), Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові (2 вокзали) та на станціях Тараса Шевченка й Дарниця.

«Впевнені, що надана допомога сприятиме безперебійному процесу перевезення пасажирів, які, тікаючи від обстрілів, полишають свої оселі, щоб зберегти життя», — зазначив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Загальна вартість гуманітарної допомоги становить майже 12 млн грн.

Крім того, позаминулого тижня Укрзалізниця вже отримала від ТЧХУ 154 водонагрівачів, які були розподілені серед 79 вокзалів. Адже під час евакуації та до моменту розселення приміщення вокзалів стають тимчасовим прихистком для громадян. Відтепер, завдяки новому обладнанню, кімнати відпочинку та кімнати для матерів з дітьми будуть забезпечені безперервною подачею гарячої води.

У липні 2022 року Товариство Червоного Хреста України передало Укрзалізниці 44 дефібрилятори.

Довідково

Товариство Червоного Хреста України — найбільша в Україні гуманітарна організація, яка працює виключно на території України. Червоний Хрест України надає підтримку найменш соціально захищеним верствам населення та внутрішньо переміщеним особам. Товариство у співпраці з органами влади допомагає забезпечити найнеобхідніші потреби українців, які постраждали під час катастроф і надзвичайних ситуацій.

Організація навчає першій допомозі, проводить інформаційну діяльність з мінної небезпеки, надає психосоціальну підтримку.