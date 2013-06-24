Укрзалізниця отримала сучасну амуніцію для пожежників від іноземних волонтерських організацій United Help Ukraine, Help Razom та Ukrainian Cultural & Humanitarian Institute. Зокрема, пожежникам передано сучасний захисний одяг, каски, респіратори, піноутворювачі в каністрах тощо. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Ми вдячні партнерам за допомогу. Завдяки таким корисним подарункам ми відчуваємо, що ви поряд і готові підтримати. Це спонукає нас продовжувати і роботу, і боротьбу. Докладаємо всі зусилля, аби Укрзалізниця продовжувала гідно реагувати на виклики сьогодення й бути корисною для України в будь-якій надзвичайній ситуації», — наголосив в.о. начальника головного управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» Володимир Александров.

Загалом українські залізничники-пожежники отримали 22 позиції необхідних елементів сучасного захисного одягу та засобів. Отриманою амуніцією буде укомплектовано працівників та пожежні поїзди, які працюють в Одесі, Кривому Розі та Харкові.

Наразі Укрзалізниця має у своєму парку 46 пожежних поїздів. За час повномасштабної війни вони вже 61 раз залучалися до ліквідації аварій і наслідків ворожих обстрілів.