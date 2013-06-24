Укрзалізниця отримала більше 500 аптечок з рюкзаками польового медика від партнерів з White Stork. У набори входять турнікети, інструменти для очистки ран та інші основні предмети першої необхідності. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Базові комплекти також доповнені більш розширеною аптечкою, яка дозволяє надавати професійну першу допомогу пацієнтам до прибуття фахових лікарів. Ці аптечки та інші вже поставляються на підрозділи залізниці, щоб допомагати рятувати життя громадян України.

Залізничники вдячні партнерам за допомогу в такі складні для України часи.