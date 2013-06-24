Завдяки міжурядовим домовленостям України та Франції Укрзалізниця зможе отримати у 2023 році рейку європейського виробника на безпрецедентних умовах. Перші 14 років її використання буде фактично безкоштовним, а вартість кредиту на 35 років становитиме 0,0161 % річних. З урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

АТ «Укрзалізниця» отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки провідного європейського виробника — Saarstahl Rail SAS. Її виробництво та постачання буде повністю профінансовано урядом Франції на найкращих за всю історію незалежної України умовах кредитування залізничного транспорту.

Це стало можливим завдяки домовленостям між Міністерством економіки і фінансів Франції та Міністерством фінансів України. За умовами угоди, укладеної під час візиту Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля до Франції:

100% вартості контракту на поставку буде профінансовано за рахунок пільгового кредиту Міністерством економіки та фінансів Франції;

кредит буде надано терміном на 35 років з відсотковою ставкою в 0,0161 % річних;

пільговий період, у який не потрібно буде відшкодовувати основний борг, становитиме 14 років;

кінцева вартість при поставках визначатиметься у один з двох способів — за формулою, яка враховує коливання вартості компонентів сталі: металобрухту, електроенергії, залізної руди, коксівного вугілля або за фіксованою максимальною ціною — 1950 євро за тонну. Спосіб визначення ціни обиратиме покупець в залежності від того, яка ціна менша на момент поставки;

сьогодні вартість тонни, сформована за формулою, складає 1725 євро за тонну. Моніторинг цін на європейському ринку показував ціни інших виробників на рівні 1890 євро включно з виробниками з Чехії та Arcelor Mittal за умови попередньої оплати.

Що це означає для Укрзалізниці?

Перші 14 років Укрзалізниця буде використовувати європейську рейку високої якості фактично безкоштовно. Для порівняння: раніше придбання рейки здійснювалося за рахунок обігових коштів компанії або в кредит на загальноринкових умовах.

Вартість кредиту на 35 років для Укрзалізниці буде майже нульовою. Для порівняння: раніше зовнішні запозичення на закупівлю рейки коштували від 3 до 20 % річних.

Таким чином, за консервативними підрахунками (якщо враховувати мінімальний рівень інфляції в єврозоні в розмірі 3 %), приведена вартість рейки становитиме 930 євро за тонну. При цьому в разі високого рівня інфляції єврозони приведена вартість буде зменшуватися. Так, наприклад, якщо темпи інфляції збережуться на рівні 2022 року (біля 10 %) приведена вартість рейки може становити 240 євро.

Ця угода дає можливість зберегти значну кількість обігових коштів компанії, необхідних цього року для відновлення інфраструктури, забезпечення стабільної роботи пасажирського та вантажного напрямків, оновлення рухомого складу та повернення сполучення з деокупованими територіями України.

До початку вторгнення росії основним постачальником рейок для Укрзалізниці був український завод “Азовсталь”. Після тимчасової окупації Маріуполя та знищення російськими військами заводу фактично в Україні не залишилось виробників цієї продукції. Тому компанія закуповує необхідні для безперебійної роботи рейки на європейському ринку та в європейських виробників.

Ціна рейки та інших промислових товарів на ринках ЄС вища за українські ціни 2021-2022 років. Це пояснюється, зокрема, значним зростанням вартості енергоносіїв та цін на сировину. Також варто враховувати, що доставка рейки з Франції європейськими залізницями, що вже включена у вартість тонни продукції, коштує в рази більше, ніж логістика з українських заводів.

Довідкова інформація:

Приведена вартість (PV) — поточна вартість суми грошей, яку буде сплачено у майбутньому, дисконтована з урахуванням декількох чинників. Наприклад, прогнозованої інфляції.