Для забезпечення попиту пасажирів з Дніпропетровської та Запорізької областей Укрзалізниця з 27 липня призначає курсування додаткового поїзда №272/271 Київ — Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Відправлення з Києва по непарних числах о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53. Зворотно — по парних числах: відправлення із Запоріжжя о 20:05, прибуття до Києва о 9:38.

Поїзд курсуватиме через 10 міст, у тому числі Нікополь, зі зручним часом відправлення та прибуття. Так, на шляху прямування із Запоріжжя до Києва поїзд прибуватиме в Нікополь о 22:18, а на зворотному шляху, з Києва, — о 09:15.

Квитки на цей поїзд будуть доступні найближчим часом онлайн (на сайті та в чат-боті) й у касах вокзалів.