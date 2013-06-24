Укрзалізниця продовжує розширювати мережу руху приміських поїздів. Так, приміські рейси додаються у сполученнях Чернігів — Славутич та Запоріжжя-2 — Дніпро. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд сполученням Чернігів — Славутич — Чернігів вирушатиме з Чернігова щоденно о 08:05, прибуватиме до Славутича о 09:05. Зі Славутича відправлення о 09:20, прибуття до Чернігова о 10:20.

Крім того, з 8 червня поїдуть приміські поїзди сполученням Запоріжжя-2 — Дніпро — Запоріжжя-2. Відправлення із Запоріжжя о 05:57, прибуття до Дніпра о 09:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд вирушатиме о 09:46 і прибуватиме на станцію Запоріжжя-2 о 12:48.

Також буде змінений графік руху ще низки поїздів на цій ділянці, просимо пасажирів уточнювати актуальні графіки та маршрути на сайтах регіональних залізниць.