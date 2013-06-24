З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну, Укрзалізниця призначає новий поїзд № 32/31 сполученням Перемишль — Запоріжжя. Він курсуватиме з 12 червня (перший рейс із Запоріжжя до Перемишля — 11 червня). Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниця.

Поїзд №32/31 Перемишль — Запоріжжя вирушатиме з Перемишля о 16:00, зупинятиметься в Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Із Запоріжжя він вирушатиме о 15:30, зупинятиметься в Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50.

Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро, що дасть можливість мешканцям декількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону.

Вагони в поїзді — купейні та класу люкс, квитки будуть доступні онлайн.