Укрзалізниця призначає ще одну зупинку в місті Сміла швидкісному Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси. З 20 січня цей рейс зупинятиметься не тільки на станції ім. Тараса Шевченка, а й на зупиночному пункті Центральна. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

На шляху з Києва поїзд буде зупинятися на Центральній о 20:35, а при прямуванні з Черкас до столиці — о 07:00.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила перший в історії незалежної України швидкісний поїзд до Черкас. Зі столиці поїзд вирушатиме з 20 січня щоденно, крім вівторка, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд вирушатиме з 21 січня щоденно, крім середи, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Також Укрзалізниця розширює мережузалізничного сполучення для херсонців.