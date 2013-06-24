Укрзалізниця продовжить підтримувати мобілізованих залізничників виплатами середнього заробітку. Зараз більше 8 тисяч залізничників служать у лавах ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Закон України дозволив нам не платити середній заробіток мобілізованим залізничникам. Та якою б складною не була наша фінансова позиція, ми знайшли можливість і продовжимо підтримувати мобілізованих залізничників такими виплатами,» — зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін. Він також додав, що залізні люди на фронті мають знати, що Укрзалізниця цінує їхню службу та чекає повернення.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця створилаплатформу «Залізна родина» для збору коштів на підтримку залізничників та їхніх сімей, які постраждали внаслідок війни. Кошти, зібрані на цій платформі, спрямовуються на допомогу родинам загиблих залізничників та на відбудову житла залізничників, яке було пошкоджено внаслідок воєнних дій