На тлі збільшення пасажиропотоку та збереження цікавості російських окупантів до наших онлайн-сервісів Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, станом на 12 травня вже відновлено роботу квиткових кас на 16 вокзалах та станціях по всій країні, і ми плануємо продовжити цей процес у містах, які будуть звільнені з-під російської окупації.

І не просто відновлювати, а робити це максимально швидко, як у Чернігові. Ввечері 14 квітня місто було повністю убезпечене від російських загарбників, а вже зранку 15 квітня команда квиткових касирів: завідувач квиткової каси Юлія Шолупець з касирами Наталією Богович, Світланою Пляшкою та Людмилою Рудич – вийшла на робочі місця, прибрала приміщення та підготувалась до відновлення роботи. Наступного дня, 16 квітня, наші пасажири вже купували в касі квитки на оперативно запущений регіональний поїзд.

Станом на зараз Укрзалізниця вже відновила роботу 45 % квиткових кас із тих, що припиняли функціонування через збройну агресію росії проти України.