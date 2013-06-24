Укрзалізниця продовжує впроваджувати програму «Інклюзивна залізниця», що була представлена спільноті компаній «Бізнес без бар’єрів», які об'єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Крок за кроком ми вдосконалюємо нашу інфраструктуру та рухомий склад, роблячи їх доступнішими. Також приділили максимальну увагу вирішенню проблем з повернення до роботи залізничників, які були поранені під час служби в ЗСУ або отримали інвалідність внаслідок інших факторів. Для таких людей ми створюємо інклюзивні робочі місця. Залізничники завжди мають отримувати допомогу та можливість реалізувати себе, тим паче ті, які захищають нашу країну від ворога. Дякую Олені Зеленській за можливість бути учасником такої спільноти, адже об’єднання компаній для створення безбар'єрного бізнесу дає змогу обмінюватися досвідом на користь наших громадян», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Перший напрямок програми «Інклюзивна залізниця» — це реабілітація. Зокрема, на базі Київської залізничної лікарні №3 створюється мультидисциплінарне реабілітаційне відділення. Тут надаватиметься екстрена допомога військовим та проводитиметься реабілітація ветеранів — працівників Укрзалізниці.

Другий напрямок — це зменшення рівня безробіття та соціальної ізоляції серед ветеранів — працівників Укрзалізниці — шляхом повернення їх до роботи. Попри будь-які набуті особливості вони будуть повернуті до цивільного життя та стануть повноцінними членами суспільства.

І третій напрямок — це створення безбар'єрної залізниці, доступної для всіх клієнтів, пасажирів, працівників завдяки своренню єдиного центру змін, головним завданням якого є розробка стандартів безбарєрності саме для залізниці та контроль запровадження цих стандартів на практиці.

Наразі «Бізнес без бар’єрів» налічує 22 компанії, кожна з яких спрямовує зусилля на підтримку українського суспільства.