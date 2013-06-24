Укрзалізниця разом з Міністерством цифрової трансформації та Офісом Президента України запускає проєкт «Там, де вас чекають». Він покликаний спростити процес евакуації, пошуку житла та отримання гуманітарної допомоги на новому місці тим українцям, які вимушені полишати свої домівки через війну росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Міністерство цифрової трансформації створило спеціальний сайт, на якому відображається кількість місць, які кожна область може запропонувати для безкоштовного розселення тимчасово переміщених громадян України. Також там є номери телефонів контактних центрів у кожній області, куди можна звертатися самостійно із відповідним запитом – місцеві органи влади супроводжуватимуть евакуйованих українців від вокзалів до місця розселення.

На п'яти «відправляючих» вокзалах – у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій – стюарди реєструватимуть тих, хто евакуюється, в єдиній системі та допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення. На чотирьох «приймаючих» вокзалах – у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську – евакуйованих, які були зареєстровані, вже зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, які організовано передадуть їх представникам місцевої влади. Ті, у свою чергу, доставлять евакуйованих з вокзалу до місця поселення.

Зареєструватись у системі можна буде не тільки на вокзалі, але й в деяких поїздах. Працівники залізниці, які допоможуть із цим, їздитимуть на наступних рейсах (номери поїздів та маршрути можуть змінюватись):

1. № 209/210 Харків – Івано-Франківськ;

2. № 233/234 Покровськ – Чоп;

3. № 219/220 Запоріжжя – Львів;

4. № 238/237 Одеса – Ужгород;

5. № 136/135 Одеса – Чернівці;

6. № 13/14 Київ – Солотвино;

7. № 43/44 Київ – Івано-Франківськ;

8. № 45/46 Лозова – Ужгород.

Пасажири можуть залишити заявку на евакуацію з проживанням самостійно через контактний центр Укрзалізниці за номером 0 800 503 111. Оператори проконсультують пасажирів з основних питань та внесуть дані пасажира в реєстраційну форму. Тим ж, хто з якихось причин не встиг зробити це самостійно, допомагатимуть наші працівники на вокзалах та в поїздах.

Разом працюємо на перемогу!