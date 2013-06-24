Укрзалізниця оголошує набір на посаду стюарда швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+. Конкурс відбудеться 11 серпня 2022 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, буд. 3 (філія «Українська залізнична швидкісна компанія»). Ласкаво просимо цілеспрямованих кандидатів, готових швидко вчитися. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Вимоги до кандидатів на посаду стюарда швидкісних поїздів:

професійно-технічна освіта;

диплом (свідоцтво) кваліфікованого робітника за професією провідник пасажирського вагона.

Переваги роботи у нас:

гідна заробітна плата;

доплата за вислугу років, на оздоровлення, при народжені дитини тощо;

повний соціальний пакет, медичне страхування;

офіційне працевлаштування;

комфортні умови праці в новітньому рухомому складі.

можливість кар'єрного зростання.

Детальніше з вимогами до кандидатів можна ознайомитись на сайті АТ «Українська залізниця» у розділі «Про нас» та підрозділах «Робота на залізниці», «Вакансії», «Конкурсний відбір на посаду стюарда», де також можна заповнити анкету.