Укрзалізниця оголошує набір на посаду стюарда швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+. Конкурс відбудеться 11 серпня 2022 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, буд. 3 (філія «Українська залізнична швидкісна компанія»). Ласкаво просимо цілеспрямованих кандидатів, готових швидко вчитися. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
- Вимоги до кандидатів на посаду стюарда швидкісних поїздів:
- професійно-технічна освіта;
диплом (свідоцтво) кваліфікованого робітника за професією провідник пасажирського вагона.
Переваги роботи у нас:
- гідна заробітна плата;
- доплата за вислугу років, на оздоровлення, при народжені дитини тощо;
- повний соціальний пакет, медичне страхування;
- офіційне працевлаштування;
- комфортні умови праці в новітньому рухомому складі.
- можливість кар'єрного зростання.
Детальніше з вимогами до кандидатів можна ознайомитись на сайті АТ «Українська залізниця» у розділі «Про нас» та підрозділах «Робота на залізниці», «Вакансії», «Конкурсний відбір на посаду стюарда», де також можна заповнити анкету.