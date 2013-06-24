АТ «Укрзалізниця» та представники українського бізнесу проводять спільну роботу щодо уніфікації системи тарифоутворення у вантажних залізничних перевезеннях, яку раніше запропонувало товариство. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, 17 та 18 жовтня 2022 року відбулися експертні обговорення цієї ініціативи з представниками Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати та представниками асоціації «Укрцемент».

Під час обговорення представники бізнесу зазначили, що в цілому не заперечують проти проведення уніфікації тарифів на перевезення вантажів, а також озвучили окремі питання, які потребують більш детального обговорення.

Зокрема, представники Європейської Бізнес Асоціації наголосили на необхідності реформування системи тарифоутворення з урахуванням майбутнього реформування залізничної галузі в цілому, можливості врахування сезонності вантажів при формуванні нової системи тарифів, оформлення перевезень маршрутами, висловили бажання ознайомитися з розмірами коефіцієнтів для перевезення негабаритних вантажів.

Зі свого боку представники асоціації «Укрцемент» запропонували запроваджувати запропоновану ініціативу не в зимовий період, озвучили проблемні моменти щодо оформлення перевезень маршрутами з метою отримання знижки для маршрутів та результати своїх розрахунків рівня тарифів на перевезення вантажів власним локомотивом.

За підсумками обговорень Укрзалізниця висловила готовність проаналізувати розрахунки підприємств, передати свої розрахунки коефіцієнтів до базових ставок нового Збірника тарифів. Також було досягнуто домовленості щодо внесення до тексту нового Збірника тарифів визначення маршрутних перевезень з метою уникнення непорозумінь щодо їх оформлення та ін.

Нагадаємо, що Укрзалізниця пропонує повністю змінити систему тарифоутворення, яка функціонувала впродовж 25 років. Мета запропонованих змін — спростити наявні правила, повністю відмовитись від чинного Збірника тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ними послуги та зробити тарифи справедливими для всіх учасників ринку.

Згідно з ініціативою, презентованою під час заходу, пропонується скоротити кількість схем базових ставок з 29 до однієї, а в наявній схемі враховувати лише відстань перевезення і масу вантажу. При цьому пропонується застосовувати коефіцієнти, що враховують особливості перевезення та маршрутизацію. Також пропонується скоротити кількість діючих коефіцієнтів з 15 до одного та кількість додаткових зборів і окремих плат, які повинен сплачувати відправник. Замість 38 зборів, встановлених чинним Збірником, пропонується залишити державними регульованими лише 6. Окрему плату пропонується залишити лише за спеціальні перевезення та послуги з охорони.