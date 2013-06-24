Міністерство інфраструктури України працює над системним розв’язанням питання насичення українського ринку необхідною кількістю пального. Одним з ключових рішень стали прямі довгострокові договори з найбільшими виробниками пального в Європі та світі. Про це повыдомляє Урядовий портал.

Зокрема, АТ «Укрзалізниця» та одна із найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи PKN Orlen (Польща) домовились про стратегічне співробітництво щодо постачання польською компанією дизпалива для потреб української економіки.

Перехід на стратегічний вимір співпраці став можливим завдяки успішному досвіду постачань Україні польською компанією пального в останні місяці.

«Ми розуміємо, що розв’язати проблему нестачі пального виключно силами бізнесу дуже складно. Тому разом з Прем’єр-Міністром України Денисом Шмигалем та урядовою командою було прийнято рішення про залучення на український ринок великих нафтових компаній та підписання з ними прямих довгострокових договорів. АТ «Укрзалізниця» була визначена державним імпортером палива для потреб економіки.

На сьогодні вже є домовленості про довгострокову співпрацю з польською компанією PKN Orlen, однією з найбільших нафтопереробних компаній в Східній Європі. Зокрема, йдеться як про системні, так і про оперативні поставки пального. Таким чином, ми розраховуємо не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС.

Плануємо, що вже найближчим часом зможемо забезпечувати ключові потреби країни у пальному – потреби Збройних Сил України, аграріїв, промисловості та цивільного населення.

Вдячний нашим польським друзям за системну співпрацю та непохитну підтримку у боротьбі з російською агресією» – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Цей результат досягнуто на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського щодо насичення пальним внутрішнього ринку, який зазнав тимчасового дефіциту внаслідок повномасштабної агресії росії.

Разом з тим, «Укрзалізниця» працює з іншими великими постачальниками нафтопродуктів для насичення української економіки необхідною кількістю пального.

Нагадаємо, задля подолання паливної кризи в Україні в травні Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури Польщі домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Паралельно йде робота над збільшенням пропускної спроможності пунктів пропуску на західних кордонах України та розвиток мережі логістичних хабів біля кордонів.