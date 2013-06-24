Укрзалізниця відкрила свій перший офіційний мерч-шоп. Тепер стильні та функціональні речі в стилістиці Укрзалізниці можна купити на Центральному залізничному вокзалі Києва. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Магазин працює щодня з 9:00 до 21:00, поки в єдиній офлайн-точці, але компанія планує найближчим часом відкрити онлайн-продажі з доставкою Україною та світом.

Щоб першими дізнаватися, які саме цікавинки пропонуватимуться в мерч-шопі, можна підписатися на сторінку офіційного магазину сувенірів Укрзалізниці в Instagram @zalizna.kramnytsia.

Нагадаємо, Укрзалізниця випустила чергове оновлення власного застосунку. В оновленні відтепер можна купувати квитки на міжнародні рейси та стала доступною детальна інформація про маршрут поїзда та час перебування на всіх зупинках, що дасть пасажирам можливість краще спланувати свою поїздку.