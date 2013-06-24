Укрзалізниця продовжує реалізацію масштабного проєкту розвитку залізничного сполучення з країнами Європи. Так, завершено реконструкцію дільниці Березине — Бесарабяска, яка з’єднала Україну та Молдову в Одеській області. Сьогодні цією дільницею відправлено перший вантажний поїзд. Про це повідомляє пресслужба Укрлазізниці.

Українські залізничники реалізували зазначений міжнародний проєкт «під ключ». Так, наші залізничники відновили понад 22 км інфраструктури на території України та ще 1,2 км колій за контрактом з Молдовою, на території цієї країни.

«Відновлення цього маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу: головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів «Рені» та «Ізмаїл» надійно підключений до залізничного сполучення. Розраховуємо, що зможемо досягти об’єму вантажоперевезень на цій ділянці в середньому на рівні 10 млн тонн на рік», — прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

У ході виконання робіт залізничники відновили геометричний розмір залізничного полотна, уклали на дільниці рейки та залізобетонні шпали та провели ремонт 14 залізничних мостів.

«На цій дільниці майже 25 років тому перестали курсувати поїзди, і вона була фактично зруйнована. Говорити про реалізацію цього проєкту почали ще у 2012 році, але роботи так і не були розпочаті. Два місяці тому міністр інфраструктури поставив завдання до осені відновити цю ділянку. За традиціями військового часу залізничники виконали всі роботи з випередженням поставлених термінів», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

ДОВІДКА

Залізничне сполучення дільницею Березине — Бесарабяска здійснювалося до 1999 року. 23 червня 2022 року Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення.