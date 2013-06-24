Для покращення обслуговування пасажирів у приміському сполученні з 17 червня 2022 року між столицею та містом-сателітом Васильковом відновлюється щоденне курсування приміських поїздів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, у сполученні Васильків-2 — Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) курсуватимуть такі рейси:

№ 6040 вирушатиме о 06:10, прибуватиме о 07:14;

№ 6044 вирушатиме о 08:56, прибуватиме о 09:59;

№ 6048 вирушатиме о 11:47, прибуватиме о 12:51;

№ 6052 вирушатиме о 16:22, прибуватиме о 17:26;

№ 6056 вирушатиме о 18:55, прибуватиме о 19:58.

У сполученні Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) — Васильків-2 курсуватимуть такі рейси:

№ 6039 вирушатиме о 07:31, прибуватиме о 08:35;

№ 6043 вирушатиме о 10:13, прибуватиме о 11:16;

№ 6047 вирушатиме о 15:09, прибуватиме о 16:12;

№ 6051 вирушатиме о 17:38, прибуватиме о 18:41;

№ 6057 вирушатиме о 20:11, прибуватиме о 21:13.

Зупинки передбачені на станціях Черкес, Васильків-1, Глеваха, Боярка, Тарасівка, Вишневе, Київ-Волинський, Караваєві Дачі.

Рух зазначених поїздів призупинили у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.

З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті АТ «Укрзалізниця», а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій. Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах.