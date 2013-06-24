Укрзалізниця з 23 березня відновлює рух приміських поїздів на дільниці Одеса-Головна – Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна. Про це повідомляє пресслужюа Укрзалізниці.
Потяги курсуватимуть за наступним графіком:
Потяг №6342: відправлення зі станції Кароліно-Бугаз о 06:04, прибуття на станцію Одеса-Головна о 07:53.
Потяг №6304: відправлення зі станції Одеса-Головна о 08:44, прибуття на станцію Кароліно-Бугаз о 10:43.
Потяг №6343: відправлення зі станції Кароліно-Бугаз о 10:51, прибуття на станцію Одеса-Головна о 12:37.
Потяг №6310: відправлення зі станції Одеса-Головна о 17:43, прибуття на станцію Кароліно-Бугаз о 20:04
На дільниці Білгород-Дністровський – Кароліно-Бугаз та Кароліно-Бугаз – Білгород-Дністровський поїзди курсувати не будуть.