Минуло лише два тижні з моменту деокупації та розмінування північних територій України, а Укрзалізниця вже відновила цілу мережу повноцінних сполучень регіонами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, відсьогодні з Києва до Ніжина курсує 4 пари поїздів, які відправляються в напрямку Ніжина о:

07:58 (приб. о 10:53);

12:13 (приб. о 15:09);

16:25 (приб. о 19:32);

18:24 (приб. о 20:56).

У зворотному напрямку, до Києва, поїзди відправляються о:

04:30 (приб. о 7:43);

05:25 (приб. о 7:27);

13:25 (приб. о 15:58);

16:30 (приб. о 19:09).

Крім того, щоденно курсує поїзд Київ – Чернігів – Київ. Він відправляється з Києва о 15:18 і прибуває до Чернігова о 19:20. У зворотному напрямку, з Чернігова, поїзд вирушає о 07:00 і прибуває до Києва об 11:06.

Відновлено також низку маршрутів по станціям Конотоп та Шостка:

Конотоп – Шостка – Конотоп (відправлення з Конотопа щоденно о 06:40, прибуття о 08:38, відправлення з Шостки о 08:58, прибуття о 10:56);

Конотоп – Бахмач – Конотоп (відправлення з Кошотопа щоденно о 07:00 та 15:50, прибуття о 07:40 та 16:30 відповідно, відправлення з Бахмача о 07:55 та 16:50, прибуття о 08:35 та 17:30 відповідно);

Конотоп – Ворожба – Конотоп (відправлення з Конотопа щоденно о 09:20, прибуття об 11:29, відправлення з Ворожби об 12:50, прибуття о 14:58);

Конотоп – Хутір-Михайлівський – Конотоп (відправлення з Конотопа щоденно о 10:25 та 15:10, прибуття о 12:54 та 17:40 відповідно, відправлення з Хутора-Михайлівського о 06:15 та 13:50, прибуття о 08:46 та 17:50 відповідно);

Конотоп – Ніжин – Конотоп (розклад опрацьовується);

Шостка – Терещенська – Шостка (відправлення з Шостки щоденно о 15:50, прибуття о 16:15, відправлення з Терещенської о 15:07, прибуття о 15:30);

Терещенська – Новгород-Сіверський – Терещенська (розклад опрацьовується).

Нагадаємо, що залізниця повернула і низку поїздів по сходу. Так, щоденно курсують поїзди по таких напрямках:

Суми – Лебединська – Суми (відправлення із Сум о 05:50 та 14:50, прибуття о 08:00 та 16:59 відповідно; відправлення з Лебединської о 08:20 та 17:20, прибуття о 10:50 та 19:50 відповідно);

Суми – Краснопілля – Суми (відправлення з Сум о 6:30 та 15:00, прибуття о 07:47 та 16:17 відповідно; відправлення з Краснопілля о 08:10 та 16:40, прибуття о 09:28 та 17:56 відповідно);

Тростянець-Смородине – Ворожба – Тростянець-Смородине (відправлення з Тростянця-Смородиного о 6:00 та 15:00, прибуття о 9:52 та 18:51 відповідно; відправлення з Ворожби о 6:06 та 15:05, прибуття о 10:03 та 19:05 відповідно);

Харків – Ворожба – Харків (відправлення з Харкова о 08:00, прибуття о 12:35, відправлення з Ворожби о 13:05, прибуття о 17:32).

Роботи з розмінування ділянок продовжуються, і залізниця готова оперативно відновлювати рух по всім напрямкам після надання відповідного дозволу на курсування поїздів.