Вперше за два роки Укрзалізниця повертає сполучення з Черкасами. Регіональний поїзд №782/781 Київ — Черкаси та зворотно, починає курсувати з 8 червня 2022 року. Він їздитиме шість днів на тиждень, окрім вівторків. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Регіональний поїзд №781 Черкаси — Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 06:30 і прибуватиме до Києва об 11:01.

Зі столиці поїзд №782 Київ — Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30.

Зупинка передбачена лише на станції ім. Т.Шевченка.

Укрзалізниця продовжує поліпшувати залізничне сполучення країною. Наприклад, нещодавно було додано ще 6 рейсів за маршрутом Ніжин — Чернігів та зворотно.