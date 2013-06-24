З 10 жовтня 2022 року почнуть курсувати рейкові автобуси Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм. Для цього після розмінування напрямку вибухотехніками залізничники у стислі терміни відновили колії. Зокрема, усунули близько 25 ушкоджень рейок, шпал, стрілочних переводів та ін. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, приміський поїзд №6403/6404 вирушає з Харкова о 07:00 та прибуває до Ізюма о 10:47. З Ізюма поїзд вирушає о 17:02 та прибуває до Харкова о 20:48. Зазначений поїзд робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Слобожанська, Шебелинка, Балаклія, Савинці, Закомельська та Циганська.

Квитки можна придбати в касах або на шляху прямування поїзда у роз’їзних касирів. Вартість проїзду з Харкова до Ізюма становить 41,50 грн.

Рейковий автобус №6602/6603 вирушає з Ізюма о 10:59, прибуває до Балаклії о 12:29. З Балаклії вирушає о 15:08 і прибуває на станцію Ізюм о16:38.

Також для зручності пасажирів на станції Балаклія із зазначеного рейкового поїзда забезпечена зручна пересадка на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада.

З детальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця».

Також залізничники відновили рух поїздів під електротягою на всій дільниці з Харкова до Балаклії. Загалом у відновленні інфраструктури на деокупованій та прифронтовій території Харківщини задіяно близько 100 залізничників та понад 10 одиниць техніки.