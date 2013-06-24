Укрзалізниця визначила найпопулярніші поїзди за кількістю перевезених пасажирів з початку літа. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, більше 35 тисяч пасажирів скористались поїздом №45 Ужгород — Харків — Ужгород, більше 29 тисяч — поїздом №86 Львів — Запоріжжя — Львів, більше 28 тисяч — поїздом №120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя, більше 26 тисяч — поїздом №41 Дніпро — Трускавець — Дніпро, більше 23 тисяч — поїздом №97 Київ — Ковель — Київ.

Залізничники спостерігають активне повернення українських родин з евакуації до безпечних регіонів, включно зі столицею, а також пожвавлення бізнесових та туристичних поїздок.

Загалом з початку літа Укрзалізниця перевезла пасажирськими поїздами 776 тисяч пасажирів.