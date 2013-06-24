Порівняно з березнем 2023 року в березні 2024 року у всіх видах сполучення Укрзалізниця перевезла на третину більше вантажів – 16 млн тонн. Це й на 10% більше теж рекордних показників лютого 2024-го, коли обсяг перевезень сягнув 14,5 млн тонн. Ріст вантажних перевезень Укрзалізниця демонструє третій місяць поспіль. А березневий результат – найкращий від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олекесандр Кубраков. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів, з них – 2,7 млн тонн зернових. Через західні прикордонні переходи – 3,4 млн тонн, включаючи 484 тисячі тонн зернових.

На експорт у березні 2024 року залізницею було перевезено 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн – зернові. Загалом на експорт перевезено 51% від усіх вантажів. Обсяг експорту збільшився порівняно з березнем 2023 року більш ніж на половину.

У внутрішньому сполученні було перевезено 7 млн тонн, що на 11% більше березня 2023 року. Імпортні перевезення зросли на 65% до березня 2023 року й становили 808,3 тис. тонн.