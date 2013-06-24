Мешканці Полтавщини отримають на залізничних маршрутах зручний електропоїзд, модернізований на власних потужностях Укрзалізниці: Укрзалізниця призначає приміський поїзд №7006 Кременчук — Полтава-Південна. Він курсуватиме з 10 лютого. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд вирушатиме з Кременчука о 06:02 і прибуватиме до Полтави о 08:12, прямуватиме через станції Галещина, Козельщина, Ганнівка, Кобеляки, Ліщинівка, Санжари та Перещепинська.

На маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд ЕР9М, який має пандуси, кріплення для велосипедів, комфортні оновлені сидіння, вбиральні зі сповивальним столиком, модернізовані системи освітлення та оповіщення, інформаційні табло та інші зручності.

До кінця цього року залізниця планує модернізувати та поставити на маршрути в регіоні ще принаймні два аналогічних електропоїзда, що будуть відремонтовані з урахуванням потреб пасажирів.

Раніше повідомлялося, що Придніпровська залізниця призначила два нові приміські поїзди та змінила розклад руху ще одного.