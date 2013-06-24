У зв’язку з запровадженням комендантської години в Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова в зазначені дати. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності України буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення в регіоні.

Просимо стежити за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, щоУкрзалізниця продовжує посилювати безпековий контроль на залізничних об’єктах. Так, на вокзалі Харкова вже працює комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі («рамка»), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори.