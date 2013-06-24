Акціонерне товариство «Укрзалізниця» залишається одним із найбільших платників податків у державі. За оперативними даними, за 2021 рік компанія своєчасно сплатила понад 28,8 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, що на 14,8 % більше, ніж за 2020 рік. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, до державного бюджету сплачено 10,5 млрд грн, місцевих бюджетів — 9,4 млрд грн, державних цільових фондів — 8,9 млрд грн.

Земельний податок за 2021 рік сплачено до місцевих бюджетів у сумі 3,9 млрд грн.

Для порівняння: у 2020 році Укрзалізниця сплатила до державного бюджету 8,8 млрд грн, місцевих бюджетів — 8,5 млрд грн, державних цільових фондів — 7,8 млрд грн. Земельний податок за 2020 рік становив 3,7 млрд грн.