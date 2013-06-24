АТ «Укрзалізниця», йдучи назустріч бізнесу в непростих умовах бойових дій та блокування морських перевезень, запровадила низку заходів для здешевлення зернової логістики та підтримки аграрного сектору України. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи товариства Валерій Ткачов під час наради з представниками бізнесу та експортерами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За його словами, внаслідок військової агресії українські аграрії опинились у важкому становищі, адже зростання вартості логістики при експорті зерна робить нерентабельним виробництво аграрної продукції в України. «Зросли всі без винятку складові загальної логістики експорту зерна: вартість перевалки зерна в морських портах України та Європи, вартість фрахту суден для перевезення зерна, вартість перевантаження зерна з вагонів на західному кордоні, вартість страхування вантажу та суден, вартість перевезення зерна по залізницях України й інших держав», — констатував Валерій Ткачов.

Так, однією з новацій стала зміна технології розрахунку швидкостей руху вагонів у бік портів. Цей захід збільшив розрахункову швидкість руху зерновозів зі 124 км/добу до 134/206 км добу, що фактично знизило вартість використання зерновозів Укрзалізниці на 3,7$/тонна при маршрутних відправленнях та 2,4$/тонна при повагонних відправленнях.

Також Укрзалізниця запропонувала власні вагони для перевезення зерна за нижчою вартістю. Для цього впроваджено низку нових видів аукціонів з продажу вагонів для перевезення зерна. За словами Валерія Ткачова, на голландські аукціони виставлятимуться піввагони для перевезення зерна за можливою мінімальною ставкою 812 грн/добу, тоді як діюча ставка становить 1400 грн/добу. Це дасть здешевлення послуги перевезення у піввагоні на 42%. Крім того, на голландські аукціони будуть виставлятись зерновози Укрзалізниці для перевезення зерна на відстань до 300 км (у напрямку морських портів та внутрішні перевезення) за можливою мінімально ставкою 516 грн/добу, що здешевить таке перевезення у 5,4 разу та створить конкурентну боротьбу з автотранспортом за обсяги перевезення зерна на відстань до 300 км.

Також на голландські аукціони буде запропоновано зерновози для перевезення зерна у бік західних переходів/внутрішнє перевезення за можливою мінімальною ставкою торгів до 1806 грн/доба (діюча мінімально можлива ставка — 2795 грн/доба). Здешевлення зерновоза становитиме 35,4%.

«Зазначені заходи роблять вагони Укрзалізниці більш конкурентними на ринку використання вагонів, адже частка зерна, що перевозиться вагонами державної компанії становить лише приблизно 22-25 %. Своєю чергою агровиробники отримають вагони Укрзалізниці за меншу вартість, що скоротить загальні логістичні витрати при експорті зерна», — резюмував Валерій Ткачов.

Нагадаємо, що вантажоперевезення Укрзалізниці від початку масових бойових дій виросли майже на чверть.