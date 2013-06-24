Залізничники з перших днів війни працюють на перемогу України, ризикуючи власним життям та здоров’ям. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 198 залізничників, ще 308 — поранені. Тисячі сімей залізничників втратили житло. Для підтримки всіх постраждалих працівників Укрзалізниця запускає програму «Залізна родина». Про це повыдомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Я впевнений, що буде достойна державна підтримка сім’ям загиблих. І програма відбудови житла. І інші державні програми. І залізничники отримають за ними достойні відшкодування. Окрім майбутніх державних програм, в Укрзалізниці вже працює корпоративна підтримка для сімей загиблих та поранених працівників. Але наша задача — забезпечити залізничникам додатковий рівень соціального захисту. Тим більше що до нас звертається багато людей, які хочуть віддячити залізничникам за таку самовіддану роботу», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Отримані кошти будуть спрямовані тільки на потреби залізничників, які постраждали внаслідок війни: фінансову підтримку важкопоранених, відновлення втраченого житла та особливо допомогу тим родинам, які втратили єдиного годувальника й залишилися з неповнолітніми дітьми.

Рішення про виділення коштів з рахунків прийматиме спеціальна комісія, також компанія публічно та за світовими стандартами звітуватиме про їх використання. Зокрема, це фінансова допомога залізничникам, які були поранені, сім’ям тих працівників, які загинули внаслідок воєнних дій, та залізничникам, які втратили житло.

Якщо ви хочете підтримати залізничників або більш детально дізнатися про програму «Залізна родина», переходьте за посиланням: zalizna-rodyna.info.

«Залізничники потурбувались про безпеку мільйонів українців. Тепер наша задача потурбуватись про сім’ї залізничників, яким війна завдала шкоди», — резюмував Олександр Камишін.