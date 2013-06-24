АТ «Укрзалізниця» призначає нові потяги між Україною та Польщею: №89/73-74/90 Харків, Київ – Перемишль та №67/19-20/68 Київ – Варшава, Хелм.

Про це повідомляє пресслужба УЗ у Телеграмі, передає Укрінформ.

Зазначається, що поїзд №73/74 Харків – Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва він прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – об 11:13. Зворотно потяг курсуватиме по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах.

Поїзд №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14 та прибуватиме до Хелма о 4:55, до Варшави – о 10:12. Зворотно поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

В УЗ уточнили, що пасажири поїзда №19/20, прибувши до Хелма, можуть пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Зокрема, і в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси потрібно купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Нагадаємо, у 2022 році АТ «Укрзалізниця» перевезло близько 1,4 млн пасажирів у сполученні з країнами ЄС, що є рекордним показником за останні 10 років. Ще 600 тисяч громадян – скористались евакуаційними рейсами до іноземних держав.