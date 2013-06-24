19 травня 2022 року Укрзалізниця запустила електропоїзд Skoda з Києва до деблокованого Чернігова. За місяць курсування ним скористались близько 17 тисяч пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

При побудові графіка залізничники враховували потребу пасажирів з півночі країни в зручній стиковці з рейсами, що прямують у західному напрямку та за кордон: так, прибуття до столиці поїзда № 710 Чернігів — Київ о 16:17 дозволяє пасажирам швидко здійснити пересадку на поїзд № 705 Київ — Перемишль, який вирушає о 17:00, або на поїзди до Солотвино, Ужгорода та Львова.

Графік відправлення зі столиці поїзда № 708 Київ — Чернігів, у свою чергу, побудований таким чином, щоб пасажири поїздів західного напрямку встигли зробити з них пересадку на поїзд до Чернігова. Він виїжджає о 09:26, що дає змогу пересісти на нього пасажирам з поїздів № 92/91 Львів — Київ (прибуття до Києва о 06:08), № 81/82 Ужгород — Київ (прибуття до Києва о 08:36) та № 50/49 Трускавець — Київ (прибуття до Києва о 08:42).

У Чернігові також є можливість скористатися приміським поїздом, що прямує до Славутича. Таким чином, повністю відновлене транспортне сполучення деокупованої Чернігівщини.

Укрзалізниця прагне створювати зручне залізничне сполучення для наших пасажирів навіть під час війни.