Приміське сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express продовжує оновлюватись. Слідом за повним оновленням рухомого складу кільцевої електрички в столиці настала черга фастівського напрямку — найбільш завантаженого напрямку Київщини. Про це повідомляє пресслужба Укрлазізниці.

З 23 серпня 2022 року між Києвом, Білою Церквою та Миронівкою почав курсувати електропоїзд, відремонтований на власних потужностях ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод».

На фастівському напрямку наразі курсує 25 пар приміських електропоїздів. Заповненість цих поїздів — понад 80%, середній вік вагонів — понад 30 років.

«Запуск модернізованого електропоїзда до Вишневого, Боярки, Фастова, Білої Церкви і далі дозволить запропонувати нову якість приміських перевезень для понад 20 тисяч українців, які щодня подорожують фастівським напрямком. Загалом це вже сьомий приміський електропоїзд, який ми відновили цього року. З них шість — під час повномасштабної війни», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Нагадаємо, що модернізований поїзд інклюзивний. Він призначений для зручного перевезення пасажирів з дітьми, людей з інвалідністю, велосипедистів, має пандуси, комфортні оновлені сидіння, вбиральні зі сповивальним столиком, модернізовані системи освітлення та оповіщення, інформаційні табло.

Також у поїзді є QR-коди для зворотного зв'язку щодо якості перевезень, доступна оплата квитків у смартфоні через чат-бот Укрзалізниці.

Пересадки з київської кільцевої електрички можливі на станціях Київ-Пасажирський, Караваєві Дачі та Київ-Волинський.