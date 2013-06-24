Укрзалізниця отримала заключні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році за кошти державного бюджету. Ці 15 вагонів призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, деякі з них можуть використовуватися ще й як штабні, адже мають купе начальника поїзда. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Побудовані в Україні "Крюківським вагонобудівним заводом" пасажирські вагони ще до війни стали основою для Поїзда Єднання, курсували країною в якості евакуаційних від самого початку повномасштабної війни. Після початку вторгнення виробництво не зупинилось, а отримані у 2022 році вагони використовувались у тому числі для історичних перевезень дипломатичних делегацій країн-союзників.

Нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса - Львів, Дніпро - Трускавець, Харків - Трускавець, Харків - Одеса, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Хелм та Запоріжжя - Перемишль. Замовлення вагону для перевезення людей з інвалідністю можливе при оформленні квитків через сайт https://booking.uz.gov.ua, при оформленні квитків у касі, а також через звернення до Контактного центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111.

У кожному такому вагоні передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, вхід до них є ширшим для зручного проїзду на кріслі колісному, передбачено спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, є місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами. Кут нахилу пандуса у розрахунку застосування під низьку платформу складає не більше 15-16%.

Інші нові пасажирські вагони, отримані в рамках замовлення, вже традиційно обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

Нагадаємо, в рамках договору ПАТ “КВБЗ” побудував та поставив Укрзалізниці 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, а також 17 штабних купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному. Загальна вартість закупівлі склала 3,04 млрд гривень, вартість одного вагона - близько 30 мільйонів гривень.

Важливо відзначити, що 24 лютого Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект 8399 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким відновлено бюджетну програму з оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень, що дозволить провести розрахунки як за вже поставлені вагони, так і розпочати нові закупівлі рухомого складу у 2023 році.