Укрзалізниця змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів, частина з них відправлятиметься раніше.
Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.
Поїзд №758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься з Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.
Поїзд №770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня.
Поїзд №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:
- відправлятиметься з Києва з 30.05 о 16:02 замість 17:42;
- відправлятиметься з Кременчука з 30.05 о 22:47 замість 23:49;
- відправлятиметься з Кропивницького з 30.05 о 23:05 замість 00:20.
Поїзд №140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.
Поїзд №42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:
- ім.Т.Шевченка: 0:56 замість 01:08;
- Кам‘янка: 01.19 замість 01.33;
- Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;
- Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;
- Олександрія: 03:14 замість 03:26;
- П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;
- Вільногірськ: 05:38 замість 05:11.
В Укрзалізниці закликають пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок.