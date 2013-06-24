Укрзалізниця змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів, частина з них відправлятиметься раніше.

Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.

Поїзд №758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься з Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.

Поїзд №770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня.

Поїзд №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:

відправлятиметься з Києва з 30.05 о 16:02 замість 17:42;

відправлятиметься з Кременчука з 30.05 о 22:47 замість 23:49;

відправлятиметься з Кропивницького з 30.05 о 23:05 замість 00:20.

Поїзд №140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.

Поїзд №42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:

ім.Т.Шевченка: 0:56 замість 01:08;

Кам‘янка: 01.19 замість 01.33;

Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;

Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;

Олександрія: 03:14 замість 03:26;

П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;

Вільногірськ: 05:38 замість 05:11.

В Укрзалізниці закликають пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок.