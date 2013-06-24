Укрзалізниця знаходить і повертає власникам 63% речей, забутих у поїздах під час мандрівки. Від початку року пасажири 1370 разів звертались до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Це можуть бути номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, тепловізор, рулон лінолеуму, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння, шахова дошка та безліч інших речей, забутих у вагонах. Втім, найчастіше пасажири забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому радимо пасажирам перед виходом з вагона перевірити наявність саме цих речей у кишенях і валізах.

Якщо ви загубили в поїзді дуже важливу для вас річ, то опишіть її за формою або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111, залишайте повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку, пишіть нам у Apple Messages, Telegram. Viber чи Facebook Messenger.