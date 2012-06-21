«Протягом п’яти років наше населення знаходить боєприпаси в різних місцях. 2017—2018 роки були врожайними: щойно рибалки йдуть ловити рибу, виявляють боєприпаси. Телефонують, а я викликаю фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Не завжди йдеться про цілі снаряди. Бувало, що знаходили їх і в розібраному вигляді, а то й так: порох в одному пакеті, а зарядний пристрій у другому», — розповідає Співаківський сільський голова Галина Линник.

Тутешні місця красиві: широка річка Айдар, на берегах — заливні луки. Простір. Роздолля для ігор. Однак у кабінеті сільського голови свого часу зібрали цілий арсенал з того, «що люди знаходять».

«Кілька місяців тому син приніс додому пів пакета бойових набоїв. Хлопці гралися і натрапили на такий ось скарб. Добре, що дитина набої принесла додому, а не кинула в багаття, як іноді підлітки роблять. А іншим разом вечеряли, а він нам гранату показував — хвалився. Ми обімліли, особливо коли розгледіли на ній подряпини: напевно, хлопці намагалися її розкрити, подивитися, що всередині. Ось такі сюрпризи не дають спокою нікому в селі», — наголошує Галина Іванівна.

За словами сільського голови, вже не раз доводилося викликати саперів, вони розмінували окремі місця і території, начебто «все підчистили», але все одно такі сюрпризи ще трапляються.

«Розуміючи небезпеку, проводимо профілактичну роботу серед населення і особливо дітей та підлітків. Запрошуємо представників військових, а також служб, які займаються розмінуванням. Вони показують на макетах види вибухових пристроїв, розповідають про небезпеку і що треба робити, коли таке виявили», — розповідає Галина Линник.

Та щоб запобігти лихові, єдиний вихід — аби боєприпасів не було ані на території Новоайдарського району, ані поблизу села Співаківка.

Нині робота в цьому напрямі активізується: розпочався спільний проєкт Державної служби з надзвичайних ситуацій і Данської ради у справах біженців з розмінування Луганщини. У межах його реалізації тривають роботи з очищення забруднених вибухонебезпечними предметами ділянок місцевості у всій області відповідно до вимог керівних документів та з урахуванням оперативної обстановки в зоні виконання завдань.

Як повідомляє пресгрупа ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області, з початку робіт було здійснено 48 виїздів, обстежено та очищено 0,3724 га території і передано для знищення 14 вибухонебезпечних предметів: вісім гранат, чотири мінометних міни, два артснаряди.

Загалом з початку року піротехнічні розрахунки ДСНС України здійснили 638 виїздів, найчастіше працюють у Станично-Луганському, Новоайдарському та Попаснянському районах. Загалом в області з початку року обстежено 521,572 га території, де було виявлено та вилучено 10 216 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники наголошують, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт. Вони нагадують, що, виявивши вибухонебезпечний пристрій, треба негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, ДСНС, не підходити до предмета, не торкатися і не пересувати його, припинити всі види робіт в зоні виявлення вибухонебезпечного предмета. А також не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»