Умань давно стала містом туристів. Щороку тільки дендропарк «Софіївка» відвідує кілька сотень тисяч гостей. Сюди регулярно приїздить майже 30 тисяч прочан-хасидів. Щоб підвищити туристську привабливість, тут планують провести фестивалі, а також завершити реконструкцію центральної частини міста.
Як повідомили у міській раді, на реалізацію заходів програми розвитку туризму Умані в міському бюджеті на нинішній рік передбачено 220 тисяч гривень і ще 7 мільйонів гривень — на розвиток туристської інфраструктури.
Туристський рік у місті розпочнеться 2—3 березня з фестивалю «Уманська масляна-2019». Його проводять для популяризації традицій українського народу та розвитку фестивального туризму.
11—12 травня — фестиваль сиру й вина, адже на Уманщині є і сировари, і винороби. Упродовж року відбудуться вже традиційні фестивалі фарб та повітряних куль Holi Dance Uman та «Монгольф’єрія. Квітуча країна».
Після річної перерви відроджено етнофестиваль «Шіді Ріді», який раніше був популярним. Планують і нові, зокрема у серпні — фестиваль документального кіно просто неба Lampa.doc, а наприкінці вересня — початку жовтня уманців і гостей міста покличе міжнародний українсько-іспанський кінематографічний фестиваль.
Умань наполегливо готується до відвідин гостей. Тут планують розбудовувати набережну Осташівського ставу біля комплексу фонтанів «Перлина кохання», а також завершити реконструкцію центральної Соборної площі, яка має стати ще одним привабливим туристським місцем Умані.