Жертвами потужного землетрусу, що стався в понеділок після полудня в китайській провінції Сичуань, стала щонайменше 21 людина.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, в епіцентрі землетрусув місті Лудінг підземні поштовхи були настільки сильними, що людям було складно встояти на ногах.

Повідомлень про пошкодження дамб і гідроелектростанцій не надходило, однак пошкодження мережі залишило без електропостачання 40 тисяч домогосподарств.

Підземні поштовхи були доволі відчутними навіть у 21-мільйонному місті Ченду, що розташоване за 226 км від епіцентру землетрусу.

Нагадаємо, 5 вересня в Китаї стався землетрус магнітудою 6,8 бала.