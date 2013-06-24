Працівники поліції розшукують 211 дітей, які зникли відколи розпочалося повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв.

«У період з 24 лютого до органів Національної поліції надійшли звернення про зниклих безвісти 4 тисячі 353 дітей. Правоохоронцям вдалося розшукати 4 тисячі 143 дитини, 211 — залишаються у розшуку», - сказав він.

Сергєєв уточнив, що відносно 190 дітей надійшли звернення від близьких родичів про втрачений з ними зв’язок унаслідок окупації регіонів постійного проживання або під час евакуації з таких регіонів.

«За наявною інформацією, дев’ять з цих дітей вивезли окупаційні війська на непідконтрольну Україні територію», - додав посадовець Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, на порталі «Діти війни» оприлюднені дані про 358 загиблих, 693 поранених та 204 зниклих безвісти внаслідок російського вторгнення дітей.