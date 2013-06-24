Унаслідок збройної агресії російської федерації в Україні загинула 241 дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула та понад 438 поранено», - ідеться в повідомленні.

Зауважується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській – 15 та у м. Києві - 16.

Повідомляється, що 26 травня загарбники вкотре обстріляли Харків з артилерії. Загинули 8 мирних жителів. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули, а мати в лікарні. Поранено 17 людей, серед них 9-річна дівчинка.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення рф до Секретаріату Уповноваженого ВР із прав людини надійшли звернення від громадян щодо розшуку 1918 дітей.