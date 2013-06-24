В Україні станом на 13 червня понад 815 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України в Телеграм.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в Україні станом на ранок 13 червня 2022 року 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 218, Харківській - 166, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
12 червня внаслідок артилерійського обстрілу військовими рф м. Лисичанськ Луганської області загинув 6-річний хлопчик.
11 червня через ворожий обстріл м. Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу загарбників м. Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик.
Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів російських військ ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема, 20 травня - обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня - обстріл с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.
Повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
Як повідомлялося, 24 лютого російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення.