В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули вже 322 дитини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 17 червня 2022 року понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 322 дитини загинуло та понад 581 поранено», - ідеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Зазначається, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ м. Маріуполь Донецької області в період з березня по травень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

У повідомленні підкреслюється, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.